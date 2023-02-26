新北市消防局長黃德清因與1女發生感情糾紛，演變騷擾事件結果請辭獲准；台中市黃男因前女友要提分手，於去年5月間，趁女子熟睡之際，破解其手機密碼，將一些資料傳到自己手機，一審依跟蹤騷擾罪判男子拘役55天，得易科罰金，可上訴。

判決書指出，黃姓男子與單親媽媽交往，發展親密關係，2人去年5月間至汽車旅館談分手，男趁女方睡著，偷偷破解女子手機密碼，將其手機內照片、對話記錄、工作行程等資料截圖，傳輸到自己手機內。

判決書指出，因女方覺得雙方個性不合原因才提出分手，但黃男就是不肯答應，不斷地糾纏女子，包括，黃男掌握女子交友狀況、工作情形等，也曾開車尾隨女子一路到工作地點，路上還大吼「我不要跟妳分手」。

判決書指出，黃男於去年6月傳訊給女子「一起死好不好」、「我現在買農藥去找妳」、「不肯給我機會那換妳殺了我」等語，影響女子之生活、工作，讓人感到害怕、恐懼，壓力過大到身心科就診求醫，最後報警處理。

黃男辯稱，因太愛對方所以不想分手才如此行為，法官斥責，黃男已屬智識成熟之成年人，卻未能妥善處理人際交往關係，僅因不願對方提出2人分手，即不思理性處理，向對方施加心理壓力、造成對方精神上之痛苦，實在不應該。

台中地院法官依路口監視器畫面、跟蹤騷擾通報表等證據，認定黃男涉犯妨害電腦使用、違反《跟蹤騷擾防制法》，依法判拘役55天，得易科罰金，可上訴。