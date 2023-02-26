228連假第2天，台南市各景區出現大量遊客潮，鬧區的國華街到處有排隊人龍，業者預估26日遊客較一般假日略增1至2成，市區街道車流量增多，尚未造成塞車。
台南市海安路、國華街、保安路因小吃店家聚集，每到假日湧現大批遊客潮，228連假第2天，洶湧人潮擠到連機車都難以通行。
市中心著名街區周邊道路車流量大增，還有小型廟會遶境，中西區民生路、西門路與中華西路車速緩慢，但未靜止，警方在雍塞路口派出警員指揮交通，台南市警2分局交通組表示，26日的車流量增多，尚未造成嚴重塞車。
228連假第2天，台南市各景區出現大量遊客潮，鬧區的國華街到處有排隊人龍，業者預估26日遊客較一般假日略增1至2成，市區街道車流量增多，尚未造成塞車。
台南市海安路、國華街、保安路因小吃店家聚集，每到假日湧現大批遊客潮，228連假第2天，洶湧人潮擠到連機車都難以通行。
市中心著名街區周邊道路車流量大增，還有小型廟會遶境，中西區民生路、西門路與中華西路車速緩慢，但未靜止，警方在雍塞路口派出警員指揮交通，台南市警2分局交通組表示，26日的車流量增多，尚未造成嚴重塞車。
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