新北市三重有民眾發現一輛三貼的機車上，有名後座男子在半路高舉手槍，不斷朝後方威嚇，離譜影片曝光；警方後來循線找到3人，竟全是未成年人，共2男1女，拿槍男子坦承因與人發生行車糾紛，被按喇叭後暴怒才亮槍，該槍為玩具手槍，3人全被函送少年法庭。

「爆料公社」曝光畫面，一名身穿黑衣的後座男子在路上不但未戴安全帽，甚至在半路「掏出手槍」高舉頭頂，還一度面向後方念念有詞，疑似飆罵，驚悚一幕全被後方的駕駛拍下；警方獲報稱事發在23日早上7時，該機車當時是三貼行經自強、仁義街口，後座男持玩具槍作勢威嚇。

警方後來在大同南路某處巷內發現機車，埋伏後發現有2男1女下樓欲騎乘，即時上前盤問，16歲少年才坦承當時在路上因有行車糾紛，才會拿出玩具手槍威嚇，警方事後依違反刑法恐嚇嫌函送少年法庭，另就無照駕駛、未戴安全帽及機車三貼部分，開罰6000、500及600元罰鍰。

其他網友留言「現在台灣是不是剩下我沒有槍了」、「那個應該是CO2或是瓦斯槍而已吧！來出來假嗆一下」、「有槍不開拿幹嘛？嚇人的喔？拿雞腿就好了嘛」、「新北市日常」、「看來不只有台中」、「到底哪裡有賣槍啦」、「原來是民間火力比軍隊強」。