香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）24日被發現慘遭肢解、烹屍，前夫全家因涉嫌重大，已被警方先後拘捕，而蔡天鳳的現任公婆，今（26日）透過好友「豹太」難過地發聲，也形容蔡天鳳是「沒有血緣的寶貝女兒」。

根據港媒報導，蔡天鳳現任公公只要一提到媳婦，就會忍不住誇她對長輩既尊重又客氣，全家出遊時都能跟所有人處得和樂融融，「連司機都稱讚她是一個好盡責的媽媽」；蔡天鳳的公公直言，他不但非常滿意這位媳婦，也認定蔡天鳳是「沒血緣關係的寶貝女兒」。

蔡天鳳現任婆婆也表示，每逢母親節或是她的生日，蔡天鳳一定會自掏腰包買禮物，且無論再忙都會一起吃飯，十分懂得孝敬長輩。現任婆婆繼續誇蔡天鳳，私下從來不擺架子，對家中工人、司機都很友善，如今媳婦發生憾事，兩老都萬分痛心。

蔡天鳳含著金湯匙出生，15歲認識鄺姓前夫，18歲嫁給對方並生子，約3年後因個性不合而離婚，2016年再婚知名連鎖餐廳「譚仔米線」創辦人的兒子，老公和現任公婆毫不在意她的過去，不但把蔡天鳳和前夫生的小孩當親生孫子疼，更和前夫一家相處融洽；如今蔡天鳳28歲香消玉損，現任丈夫Chris多次泣不成聲，承諾會照顧亡妻所有的子女。