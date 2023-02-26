王淨一上台立刻被主持人LuLu虧「滿面春風」。（陳俊吉攝）

林柏宏（右起）、許光漢、王淨開心主演《關於我和鬼變成家人的那件事》成為今年最快破億的台片。（陳俊吉攝）

今年最快破億的台片《關於我和鬼變成家人的那件事》今（26日）在台北信義區戶外廣場舉辦「＃有你們真好 同樂會」，監製吳明憲、金百倫、導演程偉豪率演員群許光漢、林柏宏、王淨、馬念先、王滿嬌、庹宗華、炎亞綸出席，這也是王淨與曹佑寧戀情曝光後首次公開露面，一上台立刻被主持人LuLu虧「滿面春風」，讓她當場臉漲超紅。

受訪時被問到熱戀中的心情，王淨表示：「我一直都是快樂的人，也沒有說身邊有了對象就一帆風順。」並透露公開戀情是雙方的共識，「本來就沒想要躲躲藏藏，因為也藏不住，而且每次被問我都會自己嘴軟，也不會覺得很負擔啦」，只是沒想到這麼快就被發現，因2人一開始是被網友偶遇後發在論壇Dcard，才讓戀情曝光，「我很久沒有看Dcard了！之前上面有人說我是靠媽媽進演藝圈後，我就沒有再看Dcard了」。但被問到曹佑寧的優點時，她害羞到說不出話，炎亞綸立刻跳出來救場：「我覺得金牛座的優點就是省錢顧家。」並說：「他們才剛開始，還需要多點空間。」

小倆口日前一起甜蜜遊日本，還開心在IG曬出為對方拍的男友／女友視角照，王淨也羞認拍照拍得很開心，但不認同網友說曹佑寧的拍照技術較好，「我拍得也不錯啊，不然等一下幫大家拍一張」，是否已想好下趟要去哪玩？她則說，還得看工作安排，剛從米蘭時裝周回台的許光漢馬上虧：「那妳要來米蘭拍嗎？」更補槍「我接下來也要去日本，你再推薦我 一下」。至於男友是否已看過《鬼家人》？她說：「我有買100張交換券，（他）會找時間去看。」

活動邀約不斷的許光漢，近期除了忙當空中飛人外，也相當積極跑映後宣傳，平均每天只睡5小時，還得了腸胃炎，脖子後面可見他去刮痧的痕跡，但看到主演的電影上映至今票房已達新台幣1.68億，更有望在228連假結束後突破2億，仍表示相當開心，並說：「我們一開始能做的就是催破億，之後就是看觀眾口碑的發酵，希望3億和4億跟大家見面，到時候看看還能做什麼有趣的事。」