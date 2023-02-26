廢棄的車輛玻璃被打破，上面留有鋼珠彈的彈孔。（警方提供）

228連假，金門不平靜，傳出有不知名人士，拿疑似鋼珠槍，到處試槍，除了拿廢棄汽車練靶，還在金城熱鬧的休閒運動廣場開打，消息傳出後，讓許多家長都不敢再帶小朋友前往遊憩，感嘆金門治安怎麼越來越差了。

近日在社群平台上，有民眾發文表示，有不明人士持空氣槍、鋼珠彈到處試槍。除了修車廠的廢棄車輛之外，就連金城鎮運動公園的公廁玻璃、鏡面都被打破，造成地方上人心惶惶，家長得知消息後也不敢帶小朋友前往。

金城分局得知消息後，前往現場採證，經多方調查比對後，查出1輛白色轎車及4名男子涉有重嫌，隨後鎖定劉姓男子等4人，除通知到案外，也查扣玩具手槍2把、二氧化碳鋼瓶1支及鋼珠彈18顆等證物，訊後依毀損、毀損公物罪等罪函送金門地檢署偵辦。

金城分局長方子欽表示，台灣目前國內法律規定為威力小於20焦耳／平方公分（於6mmBB彈動能5.7焦耳）都是合法的。警方此次查獲的空氣槍將做進一步測試鑑定，若超過法定標準，將在依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送。

警方也在表示，任何危害社會秩序等脫序行為，警方將秉持毋忘毋縱之態度，依法嚴懲，絕不寬貸，更不容許藉機滋事者挑戰公權力行為，以確保民眾生命、財產安全。