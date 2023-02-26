嘉義市火車站東側、東市場周邊區域，市府劃設為策略性都市更新地區。（截圖自嘉義市政府公告資料）

嘉義市火車站東側、東市場周邊等2處區域，市府已劃設為策略性都市更新地區，鼓勵民眾申請補助，整建維護及保存活化木造建築，在此兩處更新區範圍內的30年以上木造老屋，最高補助200萬元。

市府表示，火車站站前地區為林森西路、民權路、文化路、中正路區間範圍有約23.14 公頃，東市場周邊地區為文化路、中山路、和平路、民族路區間圍範圍有約39.94公頃，這兩處總面積約63.08公頃劃設為策略性都市更新地區。

市府表示，嘉義市推動老屋保存再利用，10年來有老屋卸妝、舊屋力等老屋修繕、營運補助，協助青年創業，也屢獲大獎肯定，今年市政10大旗艦計畫之一「舊城創新生」，跨局處整合協調，多元化輔助民眾修繕、經營老屋。

市府表示，目前市府有3大老屋活化計畫，一是「木造建築都市更新整建維護補助計畫」，對2處策略性更新地區範圍內屋齡30年以上木造老屋，最高可申請修繕補助200萬元，相關資訊可洽詢市府都發處都市更新科。

二是「舊屋力計畫」補助老屋做小型修繕，最高補助80萬元，防災節能補助20萬元，另有租金及活動補助；三是「老屋卸妝計畫」則由專業團隊執行立面改善工程，民眾配合施作及後續維護。此2項計畫補助資訊可洽詢文化局。