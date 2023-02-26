楊菁為愛跋涉450公里，離開都都會到台東偏鄉，成為成功鎮的漁村媳婦。（部東醫院提供）

原在台北市執業多年的女牙醫楊菁為愛遠嫁台東縣成功鎮養蝦型男，並將在衛福部立台東醫院成功分院看診，被喻為韓劇「海岸村恰恰恰」真實版上演，牙醫的浪漫愛情故事在小鎮發酵，成功鎮民最有感的莫過於牙疼不用跑到50公里外的台東市。

「牙痛不是病，痛起來要人命」，對偏鄉的成功鎮民而言更是切身之痛，鎮民說，部東醫院成功分院過去駐診牙醫每星期只有3個診次，常常一大早醫院的門還沒開，就有民眾排隊，還不一定掛得到號，有一次朋友的女兒半夜牙疼，開車到50公里外的台東市看診，結果因為預約都滿了，還是看不成，「有夠可憐」。

「歡迎加入成功鎮大家庭」，美女牙醫楊菁追愛到東海岸，嫁給成功鎮養蝦型男，而且從3月1日起，在部東成功分院看診，牙科門診從原每周3個診次增加為每周9個診次，浪漫愛情故事曝光後，不少鎮民都叫好：「終於看牙不用跑台東了」，也有人說「期待已久，鎮上終於有固定的牙科醫師了」，更有人說「要謝謝養蝦大帥哥」。

這段被喻為2021年必追韓劇「海岸村恰恰恰」的台東漁村真實版，剛開始的場景是男主角疫情期間去姐姐在墾丁開的民宿幫忙，楊菁剛好去玩，當時兩人完全沒感覺，男方也是慢熱那種。之後男主角主動邀約出遊，還自己手工做了一串佛珠做為定情物，當面送給女方。楊菁開始覺得這個男生和北部擅長言詞的男生很不一樣，芳心大動，正式交往。

交往期間男主角會在生活中照顧女主角，比如楊菁看診很忙，他會去楊菁家裡打掃整理，然後默默離開，經常是楊菁回家一開門發現家裡超整潔，莫名感動，覺得這個男人可以依靠。

楊菁家住基隆，男主角則在墾丁民宿幫忙，雖然是遠距離愛情，但雙方都願意主動去找對方，即便只是看場電影也甜蜜。後來互相拜訪雙方家長，都覺得個性互補，就結婚了，婚後，老公回成功養蝦，楊菁也決定愛相隨，當成功的醫生，在還沒正式上班前，她也到蝦池幫忙。