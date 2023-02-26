在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，烏克蘭獲得第一批豹2主戰坦克(Leopard 2 MBT)，是波蘭所提供的4輛豹2A4，波蘭不愧於烏克蘭最堅定支持者。這是基輔期待已久的重武器，烏克蘭希望，持續增加的豹2坦克，可以即將到來的春季攻勢中發揮出重大作用。

防衛快報(BreakingDefense)報導，上周五，波蘭的4輛豹2A4運抵基輔，恰逢此時波蘭總理莫拉維斯基(Mateusz Morawiecki)正在基輔訪問，於是他親自出席簡單的交付儀式，同樣在場的還有烏克蘭總理施米哈爾 (Denys Schmyhal)與爆出手下貪瀆，卻未影響其信任的國防部長列茲尼柯夫(Oleksii Reznikov)。

媒體報導，列茲尼柯夫說：「今天，我與烏克蘭總理、波蘭總理一起歡迎首批4輛豹式 2A4來到烏克蘭。」

「我很高興能夠迎來我們烏克蘭軍事技術動物園的第一批野獸！我們期待能有更多的小貓。」 他所指的「野獸」與「小貓」，都是豹2坦克的別稱，另外，據說波蘭交付的第二批豹2坦克，其數量達到10輛。

與此同時，瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)和國防部長強森(Pal Jonson)聯合宣布，斯德哥爾摩也將提供10輛豹2A5坦克給烏克蘭，先前該國已承諾提供50 輛CV90 步兵戰車。還有IRST-T防空系統，以及退役封存的鷹式飛彈系統。

強森還表示，在他自己於去年12月，親自訪問過戰火下的敖德薩和尼古拉耶夫後，他頗有感觸，於是決定向烏克蘭發送更多軍事裝備。

烏克蘭較確定的豹2支援大約是80輛，來自波蘭、瑞典、加拿大、挪威、葡萄牙和西班牙，分別有豹2A4、A5、A7三種子型。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)表示，總體而言，已有 11 個國家承諾向烏克蘭提供坦克。