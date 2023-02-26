女星瑞莎早年來台發展成為模特兒，並在多部影視作品中出演，她2015年嫁給鞋業小開Mike正式成為台灣媳婦，近年成立「瑞星韻律體操協會」培訓臺灣韻律體操選手，推廣教育的行為受到外界認可，不料2021年她被網友指控，瑞莎老公Mike氣不過也加入戰局，遭到判刑，對此瑞莎也透過經紀人做出回應。

瑞莎2021年因創辦體操協會遭網友指控挖人牆角等，有人在底下回嗆網友「抹黑我們的女神？你們還想活嗎？。有沒有見過壞人啊，我就派人在龍中外面等你們」、「智障」、「（選手）肥的像豬一樣」等語，導致網友提告恐嚇，報案後網友才發現嗆聲的人是瑞莎老公Mike，瑞莎也向4名網友提告加重誹謗，經地檢署訊後對4人不起訴處分，但瑞莎老公李先生卻被桃園地院依公然侮辱罪，判處拘役20天，得以易科罰金2萬元。

根據《三立新聞網》報導，瑞莎透過經紀人表示：「謝謝大家，我們尊重法院的判決，Mike也會負起應有的責任，同時希望每個人在法律面前都可以獲得平等公平的對待」。

瑞莎2020年成立「瑞星韻律體操協會」無酬培訓臺灣韻律體操選手，但疑似有人不爽爆料指控她行為不當，讓許多選手家長跳出來為瑞莎平反，稱瑞莎用心教導孩子，還會送孩子體操鞋，自掏腰包訓練體操人才，網上不少網友質疑因瑞莎免費教學，擋了不少人的財路。瑞莎今（26）日貼出帶孩子飛出國參加體操競賽的照片，每個孩子都有拿到前8名，付出的努力外界有目共睹。