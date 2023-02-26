DOUBLE-TAKE: Uh-oh! Zelensky's latest blooper makes its slip on live television broadcast, where possible BODY DOUBLE fails in his ONE JOB of laying low, putting to question the reality of his heroic visits to Bakhmut and Kherson warzones - though the former actor/comedian's pic.twitter.com/wzA4C5UcOj — dana (@dana916) February 25, 2023

陸媒近日轟傳一則烏克蘭總統澤倫斯基近身侍衛可能擔任他替身的報導，網民們驚呼：「真的太像了！」甚至有波蘭與俄羅斯媒體懷疑，澤倫斯基在基輔會見拜登時，不只澤倫斯基是替身，連拜美國總統登都可能替身。

陸媒《鳳凰網》引用波蘭《事實報》公佈的視頻畫面顯示，近日在基輔會見拜登的澤倫斯基實際是他的替身。《俄羅斯國家廣播電視公司》的電視主持人索洛維約夫則在節目中表示，外界在媒體看到的澤倫斯基畫面很多是他的替身演出，連在拜登訪問基輔期間的鏡頭裡也有很多是替身畫面。外國網民猜測，當時的拜登也可能是替身。

澤倫斯基替身完全不忌諱在媒體前曝光，在公開場合也不躲避，在所有公開活動中也與澤倫斯基一起出現，包括在與拜登會面期間。（圖／鳳凰網）

索洛維約夫稱，這名替身完全不忌諱在媒體前曝光，在公開場合也不躲避，在所有公開活動中也與澤倫斯基一起出現，包括在與拜登會面期間。他說，這是澤連斯基可以勇敢地前往巴赫穆特與赫爾松等戰爭前線的原因，因為真正出現的不是澤倫斯基，而是他的替身。

報導說，在烏方公布的畫面中，在拜登與澤連斯基上樓梯的時候，明顯後面有一個與澤倫斯基極為相似的人在跟隨，這一事件迅速在網路上引起了熱烈的討論。波蘭網民最先對「第2個澤連斯基」的出現感到驚訝，並想知道其中哪個是真實的。

在烏方公布的畫面中，在拜登與澤連斯基上樓梯的時候，明顯後面有一個與澤倫斯基極為相似的人在跟隨，此人身份迅速在網路上引起熱烈討論。（圖／鳳凰網視頻截圖）

報導說，這名替身看上去與澤倫斯基的臉型、體型確有幾分相似，加上鬍鬚的形態也一樣，很可能是刻意安排他與澤倫斯基在同一場合出現，以假亂真，讓刺殺澤倫斯的殺手難以判斷。而只有在室內嚴密保護時，澤倫斯基真身才會出現。一些分析人士推論，澤倫斯基自己就是演員出身，對此種真真假假的幻術應該非常內行。

不過，更為滑稽的是也有外國網友認為，不久前在基輔現身的美國總統拜登可能也是替身，但是這種論調也僅只止於猜測，與拍到長得很像澤倫斯基的替身相比，只能當茶餘飯後的話題。

"President Zelensky has a body double that looks absolutely nothing like him and walks right behind him in front of cameras. I've drawn red circles to make my point clear. I'm very smart and see right through things."



H/T @akhmxt pic.twitter.com/2wKJlaVGc9 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 25, 2023

《烏克蘭獨立新聞社》25日報導澄清，俄羅斯電視主持人聲稱找到澤倫斯基的替身而引發轟動，但事實並非如此。這位被指稱為替身的人其實是澤倫斯基的貼身侍衛頓涅茨，由於他形與裝份與澤倫斯基很像，而且擔任他的近身侍衛，已經成為烏克蘭的全民偶像。

報導說，擔任澤倫斯基侍衛的頓涅茨在國際版抖音TikTok上的人氣非常高，烏克蘭網友們表示，他看起來「很有男人味，帥氣且有擔當」。