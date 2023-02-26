古巴隊26日中午與富邦悍將進行熱身賽，中華隊教練團也到現場緊盯，其中最讓教練團印象深刻的不外乎是效力中日龍的後援投手馬丁尼茲（Raidel Martinez），雖然外隊「火球男」多，但打擊教練彭政閔認為，比賽還是要打了才知道，「球還是會經過本壘板，要想辦法去對決，球員要把心態準備好，這也是很難得的機會。」

今天首次看到「紅色閃電」實戰，「恰哥」表示，古巴今天登板的投手中就以馬丁尼茲最讓人印象深，「跟情蒐報告給的大都相同，後援投手的球速非常快。」他也提到，與另名打擊教練曾豪駒都對馬丁尼茲有印象，「12強有來打，算是熟悉的，但這次看起來穩定度、球的位置更好。」

教練團因應各隊的「火球男」，在練席時會透過發球機提前習慣速球，也會有一些看球的訓練，今天看完後，彭政閔指出，「古巴怪投滿多的，偶爾正投、側投，蠻玩節奏的，先發、中繼、後援可能都會有不同速差，會提醒球員在注意一下。」

不過古巴隊目前還有幾位大聯盟的球員尚未抵台，中華隊教練團今天看到的還不是最後陣容，彭政閔說：「等這幾位球員來台後，接下來的情蒐報告會再做整合，會讓教練團有更明確的方向。」