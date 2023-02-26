賴清德1月18日正式就任民進黨主席，外界認為賴清德必然是民進黨2024年的總統候選人。不過，英國《金融時報》（Financial Times）日前引述美國官員對賴清德自稱是「務實的台獨工作者」抱持疑慮。前民進黨立委林濁水今（26）日在臉書表示，《金融時報》這篇報導急壞了一些擁賴人士。

《金融時報》指出，有可能代表民進黨競選2024總統大選的副總統賴清德，他主張自己是「台獨工作者」、甚至是「務實的台獨工作者」等論述已經引發美國擔憂，報導引述美官員形容「令人難以放心」。

前立委郭正亮2月2日在其網路直播節目《觀點—亮劍台灣》中指出，蔡英文跟李登輝從頭到尾都沒有講過「台獨」兩個字。因為蔡英文和李登輝的立場是完全站在中華民國思考，而賴清德的論述和蔡英文是絕對不一樣。

前民進黨立委林濁水今（26）日在臉書表示，《金融時報》這篇報導急壞了一些擁賴人士。林問，那麼所謂「美國」是指拜登？布林肯？美國克林頓時代的官員？季辛吉的徒子徒孫？還是美國多少趴的大眾？賴清德到底要符合那個「美國人」的意見才會過關？

林濁水進一步說，看看民調,ABC/華盛頓郵報最新民調，拜登不支持則達53%，川普好不了多少，所以要在美國找不喜歡賴清德的有什麼困難？《金融時報》記者那到底指那一個？

林濁水強調，目前台美關係對美國重要性無與倫比，賴又最可能代表民進黨當選的，賴如有那麼嚴重的問題，美國政府竟不鄭重其事派官員私下但正式地溝通，卻輕率透過對媒體放話以殺賴銳氣？然後就可以急死一堆人？

林最後說，無論如何,台灣人的心不需要這麼脆弱！