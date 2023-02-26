好不容易找到失主，這隻柴柴看到主人，開心地又蹦又跳。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

日前在基隆市七堵區某處加油站，有民眾發現有隻很親人的柴犬，一直在加油站附近徘徊，民眾報警請求協尋。警員趕到將狗狗帶回派出所，經過調查終於找到飼主王姓男子。王男透露，日前帶著這隻柴柴出門溜躂，才剛把牽繩放開，愛玩的柴柴壓根沒管主人就一路狂奔不見蹤影，非常感謝警方將牠帶回。

對於狗狗熟悉的人一定都知道，柴犬雖然看起來穩重，但瘋起來不受控的時候，柴犬可不會比俗稱「二哈」的哈士奇溫和到哪裡去。

住在七堵區的王男24日帶著家中的柴犬出門溜狗，走到家附近的產業道路，看著愛犬老是想跑去玩，一時心軟就把愛犬項圈上的繫繩給取了下來。執料，這隻好奇心很重的柴犬，不知道被什麼事物吸引，一見主人把脖子上繫繩拿下來，一溜煙地就往產業道路狂衝。

飼主王男緊忙想跟上，但柴柴瘋起來可沒有在管飼主的，三兩下就在飼主的視野中消失，王男急得像熱鍋上的螞蟻，百般尋找都未果。事後只好在臉書的地方社團上發出協尋的文章，希望附近的民眾若有看到，能夠幫忙找回愛犬。

事隔一天，基隆市警察局第三分局在晚間10時40分左右，接到民眾的報案電話，表示在某加油站看到一隻很親人的柴犬，懷疑是附近民眾家中走失的小狗，請警方協助找到飼主。

三分局七堵派出所員警連彥智、林詠綸獲報後隨即趕赴現場，果然在加油站找到這隻柴犬，發覺牠相當親人，而且脖子上有項圈，研判應該是附近民眾走失的毛小孩。將柴柴帶回派出所後，便透過臉書的地方社團找尋是否有民眾請求協尋柴犬的發文，經過比對，便通知王男到派出所來指認。

王男一到派出所，便看到柴犬開心地又蹦又跳，果然在瘋玩了一天多之後，又重新找到了主人。飼主王男也感謝熱心民眾通報及員警積極協尋，才能順利讓柴犬平安回家。

基隆市警局第三分局呼籲，「讓寵物成為真正的家人」，民眾家中如有飼養寵物請植入晶片，且於出入公共場所時應配掛牽繩或採取適當防護措施，以避免走失或造成事故。