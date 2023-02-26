八木勇征（右）仰著頭看著萩原利久。（翻攝自MyVideo）

八木勇征躺在萩原利久大腿上撒嬌。（翻攝自MyVideo）

改編自同名小說的日本人氣BL劇《美麗的他第二季》，由萩原利久、八木勇征主演，日前2人合體直播，吸引超過2萬人同時觀看。剛開直播沒多久，八木提到剛剛所屬團體「FANTASTICS from EXILE TRIBE」也開直播宣布將展開巡演，下秒無預警對萩原脫口說出，「所以我想說，要不要再叫我男友來呢？」同時害羞眨眼與靦腆微笑，讓萩原也羞笑到飛出鏡頭，這一段「愛的暱稱」曝光後讓粉絲都暴動，甚至翻譯成各國版本在網路上廣傳。

劇中正式同居的2人關係大躍進，「凝視殺」、「躺腿撒嬌」、「吹髮秀」等七大高甜時刻讓粉絲看得心癢癢，首集就上演「床戲」，萩原與八木睡同床面對面靠頭，萩原還忍不住凝視並撫摸對方頭髮，這個「凝視殺」眼裡充滿愛；接著2人大庭廣眾餵食冰淇淋，八木還不禁告白，「今天的你帥氣到...讓我再次喜歡上你。」讓萩原開心到嘴角上揚，然而萩原在派對被女生搭訕，八木出面解救但也打翻醋罈子，氣到脫下對方剛買的衣服，「你憑什麼讓女生摸！」吃醋的模樣相當可愛。

不僅如此，八木還躺在萩原大腿上，說完「你哪裡都不准去」後害羞躲進自己手臂裡，其實是在向對方撒嬌。2人更是撒糖無極限，八木看到等他回家的萩原趴在桌上睡著，甜寵眼神摸著對方髮梢，忍不住想親下去，但萩原立刻彈開，八木主動雙手勾脖環抱，「別裝傻，你應該知道我想做什麼吧？」嘴巴嘟著就往對方唇上逼近，求愛意圖明顯，之後八木還罕見下廚，即使做出來的料理相當「地獄」。此外，萩原幫八木吹頭髮，八木仰頭看著萩原的表情也讓網友直呼「夫夫日常好甜」。

大結局也將於本周登場，上集中2人關係出現變化，八木的感情沒有傳遞到總是活在自己幻想世界的萩原心中，讓2人關係降到冰點，恐面臨分手破局。官方社群最新釋出最後一集絕美預告照片，八木捧著萩原的臉頰，凝視對方雙唇，是否感情出現轉機？或是將於電影版延續，留下懸念伏筆，都讓粉絲已迫不及待敲碗，「想快點看到結局，但一方面又覺得完結了好寂寞，真的好難！」《美麗的他第二季》每週三在MyVideo、friDay影音、GagaOOLala同步跟播，大結局中字後天（28日）上架。