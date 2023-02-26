台中市新社商圈栽種10萬株櫻花，近來陸續綻放，呈現粉紅色美景。(台中市府提供)

228連假期間，全台各地櫻花景點幾乎塞爆，而其實，台中市也有賞櫻祕境。台中市府經發局指出，新社區沐心泉休閒農場、櫻花鳥森林園區栽種約有10萬株櫻花，近來相繼綻放，商圈店家還推出日式浴衣租借服務，讓旅客宛如來到日本，經發局呼籲民眾可到新社賞櫻，帶動商圈發展。

近幾年春天賞櫻蔚為風潮，為吸引民眾到新社，沐心泉休閒農場、櫻花鳥森林園區等新社專營賞櫻的商圈店家大量栽種櫻花，近來相繼綻放。經發局指出，沐心泉休閒農場內品種最多的包括桃紅八重櫻、粉紅香水櫻與粉紅富士櫻，業者特別規畫賞櫻步道，粉紅花朵搭建出櫻花隧道，相當美麗。

此外，櫻花鳥森林園區內也栽種大量櫻花，近來呈現一片粉紅，園區內有小火車、溜滑梯等設施，適合全家大小同遊；特別的是，業者特別提供日式浴衣租借，民眾可穿著浴衣在櫻花樹下拍照，不必出國就宛如置身日本一般。

除了兩大園區櫻花綻放，經發局指出，不想預約或花時間排隊入園的民眾，在新社商圈的公共區域內，其實也栽種許多櫻花樹，包括區公所旁有「櫻木花道」，另興中街、中和街大南坡與興社街都栽種有不少櫻花樹，新社區休閒農業導覽發展協會前的中興嶺停車場也有小片櫻花樹，近來陸續開花，美不勝收。

配合228連續假期，也盼賞櫻帶動商圈發展，經發局連假期間舉辦親子食農教育活動「當草莓碰上紅龜粿」，利用新社優雪種草莓、結合台灣傳統美食紅龜粿，讓民眾DIY體驗揉、包、印、蒸等紅龜粿的製作方法，另現場也將舉辦親子棒球趣活動。

經發局強調，新社商圈近年來積極舉辦各種活動，盼藉此帶動商圈發展、吸引民眾到新社遊玩，經發局也配合舉辦台中購物節、花毯節等活動，到新社商圈的遊客明顯較以往增加不少。