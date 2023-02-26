台中一間牛排館店家控訴，日前店內來了一批共25人的韓國客人，該組客人不但把環境弄很髒，其中一名韓國人還在挖冰淇淋時，疑似直接用勺子挖了一口放嘴裡，店家曝光畫面，對方堅稱只是角度問題，要求將影片下架，店家則揚言不排除提告；據了解該組顧客是韓國某社區青少棒球隊。

該牛排館在臉書「19House炙燒牛排-台中太平店」曝光監視器畫面，店家控訴該名韓國人在店內直接用「冰淇淋挖勺」挖冰來吃，店家還說該團約25名韓國人把店內弄得相當凌亂，取用大量自助吧的食物卻不吃，當下店家與對方溝通無果，便直接請對方離開。

台中一間牛排館店家控訴，日前店內來了一批共25人的韓國客人，其中一名韓國人竟在挖冰淇淋時，疑似直接用勺子挖了一口放嘴裡。（翻攝自臉書「19House炙燒牛排-台中太平店」）

據悉該團顧客是來自韓國的社區高中棒球員，事後他們發現影片被店家曝光，堅稱只是「角度問題」並無用挖勺舔食，要求店家把影片下架，讓店家無奈發文說「其他國家再怎麼沒有公勺公筷的習慣，也不可能直接用冰淇淋挖勺吃冰淇淋吧」，店家說沒有要求賠償，只是希望對方能道歉認錯。

店家事後趕緊把自助吧的餐具送回後廚清洗及消毒，發文說「（韓國客人）不肯承認錯誤，也不肯道歉；道不道歉說真的，我們餐飲業也飽受奧客的催殘，早已心靈麻痺，只是擔心不能維護其他客人的權益以及健康」；影片曝光引發熱議，有網友留言「韓國共食文化就這樣子」、「到外國忘記切換模式而已」，但也有網友認為該團客人不認錯的態度很惡劣。