桃園機場公司董事長懸缺已久，交通部長王國材25日證實，新任董事長將由前台電董事長楊偉甫接任。媒體人黃揚明表示，蔡政府裡面，每一個犯錯請辭下台的，幾乎都會回鍋，另謀他用。而且只要願意為黨犧牲、為黨承擔，等到事情風頭過了，會做更好的安排，像陳時中最近到南投輔選，也許過一陣子，會有個位子可以排。

黃揚明今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，楊偉甫是引咎辭職下台，當時是因為大停電，他說要承擔下台。就會發現，蔡政府裡面，每一個犯錯請辭下台的，幾乎都會回鍋，另謀他用。

黃揚明接著表示，比如2021年4月發生太魯閣號事件，時任交通部長的林佳龍請辭後，先去選新北市長選舉，選輸後現在擔任總統府秘書長。還有行政院前發言人丁怡銘，則是為牛肉麵風波請辭，4個月後回鍋行政院顧問，一樣月領6位數的高薪。所以在民進黨裡面，這已是常態，而且只要願意為黨犧牲、為黨承擔，之後一定會等到事情風頭過了，再做更好的安排 。

黃揚明舉例表示，陳時中最近有到南投輔選，到處去繼續經營，也許過一陣子，陳時中功在黨國，會有個位子可以排。