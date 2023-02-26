外界認為特斯拉董事會將很快宣布新方案。Wedbush證券公司分析師伊夫斯（Daniel Ives）預期，特斯拉給馬斯克的絕對是「怪獸級」超豐厚薪酬方案。因為他是特斯拉的命脈，是支撐其高股價的關鍵成份。

他認為新方案將會讓投資人相信，馬斯克會長期擔任執行長，不會把其注意力或興趣，轉向包括社交平台推特和太空事業SpaceX等他所擁有的其他公司。

伊夫斯指特斯拉董事會必須釋出一個訊號，讓華爾街相信馬斯克未來十年會擔任執行長。這樣才能穩定市場信心而有助支撐公司股價。

馬斯克在2012年獲得股票選擇權的薪酬方案在去年期滿後，其目前在特斯拉是沒有領取報酬的狀態。

特斯拉在3月1日舉行分析師日，並將宣布計劃召開年度股東大會日期。外界認為只要達成新方案，其董事會就可能趁舉行這些大會的機會向外公布其方案計劃。

馬斯克去年4月在特斯拉法說會上，被問到有關其新的長期薪酬方案時，他當時回答公司未就此進行討論。

馬斯克2019年的年薪23,760美元，為加州當時法令所要求的最低薪資，之後就沒有領取薪酬。其龐大財富主要來自所持有的特斯拉股票，和公司的股票選擇權。據富比世即時富豪榜，其淨資產截至21日止約1,980億美元，為榜上第二名。

他目前持有特斯拉股票達4.12億股，並擁有可以每股23.34美元買進3.04億股的選擇權。以特斯拉股價17日收208.31美元計算，這些股票和選擇權價值達1,420億美元。