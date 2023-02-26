第5屆世界棒球經典賽（WBC）進入倒數階段，各隊也透過熱身賽調整出最佳陣型，旅外好手鄭宗哲今天也有稍微看一下古巴隊與富邦悍將的比賽，這幾年旅美時期也碰過不少「火球男」，他也會與中華隊打者分享自己當下內心的想法。

鄭宗哲表示，今天有稍微看一下中午的熱身賽，先前也有看過古巴投手的情蒐影片，「都有心理準備，會遇到球速很快的投手。」旅外的這段時間，鄭宗哲也碰過不少「火球男」，印象曾碰過一位可以飆到160公里的紅人隊小聯盟投手。

面對經典賽可能都會遇到各國強投，鄭宗哲也會跟中華隊隊友分享碰上「火球男」時，自己的策略及內心想法，希望透過經驗分享幫助中華隊打者適應速球投手。

鄭宗哲3年前曾與中信兄弟一起練球，兄弟總教練林威助昨天也有看中華隊與樂天桃猿的熱身賽，對鄭宗哲的變化留下深刻印象，「之前跟我們訓練時身材比較瘦小，現在變壯很多，且揮棒軌跡跟之前也不一樣。」

「助總」指出，鄭宗哲之前的揮棒屬於比較豪邁，現在則是更銳利、簡潔，不會有多餘的動作；鄭宗哲聽聞後認為這是好事，「投手越來越強，棒球越來越難打，所以要越簡單越好。」自己也是透過經驗累積，讓自己變得更好。

昨天的熱身賽首次開放球迷進場，鄭宗哲也體驗到「台式應援」，他笑著說初體驗滿特別的，但自己都是專注在球場上，不會受到影響，「不過守備時跟隊友喊聲真的會聽不見，必須要透過眼神、手勢、動作去溝通，這幾場熱身賽也正好可以提前適應。」