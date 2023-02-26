揮別前役爆發史上最大衝突陰霾，「魔獸」霍華德26日來到新莊體育館遭遇新北中信特攻，雖有36分，且有17籃板、4助攻，特攻仍靠謝亞軒單場飆進10顆三分球、獨拿34分，金恩也有27分，最後以102比95擊退桃園永豐雲豹，奪下5連勝，也讓雲豹3連勝喊卡。

由於陳孝榕、盧捷閔、羅振峰、曾品富與黃奕勝遭禁賽，雲豹僅能派8人出賽，沒想到開賽才37秒，霍華德就跟卡斯糾纏在一起爆發口角，幸好並未真正衝突，隨後特攻打出11比0，打完首節，特攻29比23領先，霍華德首節5分、6籃板。

雲豹次節開始就打出7比0，反而超前1分，這卻激起特攻更加猛烈反撲，一波18比3攻勢，特工轉眼大幅領先到18分，可是霍華德在上半場結束前領軍打出14比0，上半場打完，雲豹追成55比59，霍華德半場17分、8籃板及3助攻。

上半場雙方犯規與罰球次數相差甚遠，特攻被吹16次犯規，只罰球4次，雲豹被吹4次犯規，罰球20次，其中霍華德就站上罰球線12次，充分展現他在禁區的「破壞力」，也讓卡斯、艾德兩名特攻洋將上半場分別吞下4、3次犯規。

雙方真正衝突也在第3節還剩9分40秒，金恩被吹進攻犯規同時，遭到霍華德從後方狠敲頭部，金恩隨即不爽找他嗆聲，霍華德也用力用雙手把他推開，儘管裁判重看慢動作，卻無視霍華德明顯打頭與推人動作，依舊只吹金恩進攻犯規。

隨後霍華很快吞下個人第4犯，只能暫時離場休息，特攻趁機重新擴大領先到雙位數，特別是謝亞軒三分火力全開，打完前3節，特攻87比76領先，霍華德貢獻27分、10籃板及3助攻，謝亞軒已經投進9顆三分球、獨拿31分。

霍華德末節接連搶分，卻沒辦法真正縮小差距，主因就是金恩也持續飆分，特攻重新擴大領先到15分，雲豹雖不放棄，艾夫伯最後50秒兩罰俱中，追到還差7分，可惜接下來雙方都沒有得分，雲豹就以7分之差敗北，也終止3連勝。