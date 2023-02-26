二二八又到了，一位專門研究二二八的作家張若彤曾在臉書表示，關於二二八事件全台灣現存最早的紀念碑，紀念的對象汪烏家，為八堵車站事件最初的死者！

中天電視於2018年曾經採訪過張若彤，他指著車站外的紀念碑，碑文寫著：「民國三十六年的三月一日，澳底駐軍搭乘火車，車至八堵時與民眾互毆。十一日，澳底砲台士兵包圍車站，開槍濫殺，造成站長、作業工在內十七人無辜受難。」但是，八堵車站事件的前半段原因卻沒有寫在碑文內。

張若彤從八堵火車站去到福隆虎子山古道上的起點處，指著樹叢中被樹幹包纏著的一塊石頭，在樹幹空隙處，看得到：「汪同志烏家殉難紀念碑」幾個字，日期是「民國三十六年三月一日」。

張若彤於2022年3月1日也再度走訪「汪同志烏家殉難紀念碑」，和一位八十歲歐巴桑攀談，歐巴桑回憶，傳說碑下不只埋一人。

張若彤在臉書寫出八堵車站事件前半段的事發起因：汪烏家，一位外省籍要塞士兵，3月1日被數十名暴徒打死在八堵車站外。3月11日，他的同袍前往八堵車站為他復仇。11日的死者，現在在八堵車站外立碑追思，1日的死者，他的事蹟不但被淡化、醜化、遺忘，當年同袍為他復仇，被扭曲為「無差別殺人」，為他立的「汪同志烏家殉難紀念碑」，至今仍淹沒在福隆車站後山的荒煙蔓草間，幾近毀棄、無人聞問。