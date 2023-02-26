台南市中西區民權派出所去年8月因偵辦1件機車竊盜案，意外發生2名員警殉職的殺警奪槍案，最後趕到現場發現同事屍體的倖存員警陳俊安，26日再辦線上機車竊盜案，逮獲綽號「賓哥」的老慣竊現行犯，他在2個多月內犯下10餘件小型竊案，落網後遭竊盜罪嫌移送，檢方提起聲押。

台南市殺警奪槍案起因於追查1件機車竊盜案，意外造成警員凃明誠、曹瑞傑遭竊車歹徒持刀拒捕割喉慘死。第3名趕到現場的警員即為陳俊安，他最先看到倒臥血泊的同事曝屍現場，忍不住悲從中來，伏首哭泣。

陳俊安在案發當天回警局製作證人筆錄時，仍難掩情緒掉淚，現在這些都已成他從警回憶之一，26日上午7時許他受理民眾通報機車失竊，以警政系統查詢發現失竊機車仍在民族路段移動，他當場通報派出所長何家慶前往尋車。

陳俊安改穿便衣騎車前往現場，果然發現43歲的黃姓竊賊，只尾隨其後跟車，等待巡邏車抵達，黃嫌正下車購買飲料時，再與同事一同上前將他逮捕。

警方追查黃嫌剛在2個多月前出獄，這段時間隨機作案行竊10餘起，遍及菜市場、超商，路邊都有他做案軌跡，因為都未當場逮捕，他的案件都在函送後獲釋，這次是他出獄以來首度因現行犯就逮。

警方立刻蒐集他的竊盜累犯證明，建請羈押，檢察官也將他依照竊盜現行犯提起聲押。