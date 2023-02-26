民眾黨立委陳琬惠踢爆，行政院前發言人陳宗彥11年前任職台南市政府時，疑似接受性招待，並曝光他與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖，其中陳宗彥曾提及「小芸有空嗎？」陳琬惠今天(26日)再爆料表示，小芸經紀人跟她連絡，留下一個電話，希望進一步連絡。

陳琬惠今(26日)在政論節目《新聞大白話》中表示，她要做一個小小的爆料，她最近揭發這件事後，辦公室接到不少的電話，其中有一通自稱是小芸的經紀人。

主持人問到，小芸的經紀人說了什麼？小芸有可能現身嗎？有可能協助案情的釐清跟調查嗎？陳琬惠表示，小芸的經紀人打來後，留下一個電話，希望他們進一步聯絡。但目前尚未聯絡。

從踢爆陳宗彥後，大家都在問還有沒有資料。他們目前手上沒有資料了，但還要再跟法務部說，當時很多局處長，一位市府裡面在任的官員，竟然要跟業者報告案子的進度，這些局處長應該還在位，當時是誰上簽，當時台南市長賴清德是不是完全不知情？這些局處長若還在位，檢調系統難道調不到人？

陳琬惠認為，這不應該是民意代表的工作，這是檢調該做的工作。如果一個民意代表手上都可以拿到這份資料，檢調是不是可以啟動相關系統，做更詳細的調查。事證已經過了這麼多年，可能查不到，可能陳宗彥沒有再去了。但是當時的這些人都還在，不管局處長或是當時的相關業者，現在有些還變成光電的老闆，難道調不到人問嗎？