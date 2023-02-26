香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）24日被發現在大埔龍尾村慘遭肢解、烹屍，前夫全家因涉嫌重大，已被先後拘捕。蔡天鳳被分屍後，警方尋找其頭顱、軀幹和雙手，今（26日）傍晚終於找回頭顱。

根據《東網》報導，警方26日在香港將軍澳華人永遠墳場搜尋蔡天鳳下落不明的殘肢，傍晚總算找回其頭顱。

據悉，鄺姓前夫一家疑因不滿蔡天鳳欲售出他們所居住的豪宅，決定痛下毒手；根據《香港01》報導，警方在大埔龍尾村一間小屋裡，找到削肉機、電鋸和菜刀等分屍工具，還有冰存蔡天鳳雙腳殘肢的冰箱，警方形容，死者大腿肉已被削到見骨，小腿則保留完整，現場還看到2鍋煲好的湯，人體碎肉多到快要滿出來，已被警方立即送去化驗。

蔡天鳳和前夫離婚後，仍十分照顧對方全家，不但聘請前夫哥哥當司機，還豪砸7280萬港元（約台幣2億8464萬）買下加多利山的豪宅供前夫一家居住，更大方將房子登記在前公公的名下，不過蔡天鳳欲將該豪宅賣掉，再為前夫一家安排其他住處，雙方因此產生爭執；而蔡天鳳和譚仔米線「太子爺」尚未登記結婚，前夫全家認為她若身亡，名下破億財產會由子女繼承，引發殺機。