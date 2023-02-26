美式賣場好市多也難敵通膨影響，一名網友上網分享購買的起司蛋糕，發覺份量已不如以往，好奇是不是自己的錯覺，結果釣出一堆同好也認證，認為蛋糕真的變薄許多，讓人很傻眼。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，自己近日買了起司蛋糕回家，發現份量似乎跟以往不同，目測蛋糕高度只剩下3公分，好奇詢問「是錯覺嗎？感覺以前起司蛋糕比較厚？」

一名網友察覺好市多起司蛋糕好像變薄了，上網詢問引起熱議。（圖／翻攝臉書Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起不少同好認證，「對！縮水了，以前8-10公分，常常吃，這次有傻眼」、「好市多所有圓蛋糕全部縮水，10吋變8吋，也變矮很多，已經不划算」、「我覺得應該有5公分，版主說3公分」、「真的變很薄」。

不少人也感嘆，「大理石麵包也縮⋯」、「不是以前比較厚，是以前多給了」、「縮小尺寸的產品很多」、「東西跟著縮水？怎麼年費沒縮水呢？」、「好市多現在什麼東西都縮水，台灣買的都比外國貴，商人撈錢很恐怖」。