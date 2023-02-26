有體操女神之稱的藝人瑞莎，2021年遭家長及學生在網路控訴，利用選手當宣傳工具、對外財目不明等，引發瑞莎的丈夫李兆開不滿，留言「乞丐」、「智障」、「肥得像豬一樣」反嗆，甚至劍指龍潭武漢國小特定教練及大學生，挨告公然侮辱，桃園地院判李拘役20日，易科罰金以1000元折算1日，全案可上訴。

39歲的李兆開2021年4月29日看見Dcard論壇上以「黑特瑞莎真的有付出那麼多？」為標題的文章，都在攻訐、質疑積極參與韻律體操推廣事務的妻子李瑞莎，且認定文章及負面留言，都是龍潭武漢國小體操孟姓教練、龍潭國中高姓教練以及丁姓文大體育系生和李姓體大生所留。

李兆開心生不滿，以帳號「jj0988」留言，以同音不同字點名4人故意抹黑瑞莎，甚至以「老乞丐」、「智zhang（意指智障）」、「廢物」、「肥的像豬一樣」、「用肛門在想」、「腦子有問題」等侮辱性字眼留言，4人不滿報警提告。

李兆開原矢口否認犯行，辯稱不記得以前曾使用之網路論壇Dcard帳號、暱稱及註冊資料，也沒有印象寫過4人提告的相關留言，但根據狄卡科技公司的會員基本資料如姓名、手機號碼、電子郵件信箱，都與李兆開相符。

李兆開審理時改口，坦承犯行，並表示對其偏激言論造成4人心理不舒服，深感歉意，但仍未與4人達成和解或調解。

桃園地院法官認為，李兆開僅因配偶參與韻律體操推廣事務受到攻訐、質疑，即輕率於網路公然發表辱罵告訴人等人內容，欠缺尊重他人觀念，致貶損4人名譽，依公然侮辱罪判拘役20日。

至於李兆開留言的「體大的鄉民們在學校看到她時記得好好關照一下哦」、「文化和龍中附近小心的我會找人堵你們，我知道是哪幾個人寫的」、「你們還想活嗎。有沒有見過壞人啊。我就派人在龍中外面等你們」、「歡迎大家去拜訪」、「大家送他回去對岸吧」等放話尋釁、訴諸公審的不當言論，雖挨告恐嚇，但桃檢認為沒有明確具體的惡害通知，予以不起訴處分。