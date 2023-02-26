藝人Junior（韓宜邦）曾與黃鴻升及林埈永組成歌唱組合「丸子」，後轉往影視圈發展，近年傳出與八點檔《天之驕女》女星林萱瑜有緋聞，但兩人一直沒有公開承認，今（26）日他在社群平台宣布已求婚成功，閃瞎無數網友。

Junior和林萱瑜在八點檔《天之驕女》中演出「豪美CP」，兩人傳出緋聞後始終沒有正面認愛，今（26）日Junior在社群平台曬出兩人合照與牽手照片，林萱瑜挽著Junior的手，並靠在他的肩膀上；另一張照片兩人牽手時，女方手上有顆大鑽戒，Junior感謝朋友與家人，透露2月24日晚上在帛琉時，他求婚成功，「這兩年我們很保護這段感情，雖然沒有多麼刻意隱瞞或是閃避，但總是不想多講，因為只希望在真正的好事發生時，能給大家一個踏踏實實的喜訊。」林萱瑜也同步發文直呼：「Yes I do&Happy birthday to Junior.」

Junior表示林萱瑜是他想守護一輩子的女人。 （圖／我們,剛好YouTube）

Junior和林萱瑜與一票好友前去帛琉旅遊，他與好友吳婉君一同準備給女友的感人影片，幾人用餐時餐廳播放驚喜影片，影片中是兩人過往的相處紀錄，Junior在旁白直呼女友：「妳就是我最好的禮物」、「一個我想守護一輩子的女人」，同時還有陳志強、大牙、曾莞婷、謝承均、林埈永、黃玉榮、高山峰、庹宗康、吳婉君、楊祐寧等人溫情喊話，勸她嫁給他，讓林萱瑜看完後忍不住感動落淚。

最後Junior單膝下跪，林萱瑜也點頭答應，兩人喜訊讓圈內無數好友紛紛祝福，許多網友也湧入恭喜。Junior經紀人表示，兩人正式交往2年多，雖然求婚成功但沒還沒有討論何時結婚，林萱瑜目前也沒有懷孕。當天是在演藝圈好友吳婉君、黃玉榮及一些朋友見證下求婚成功。