所有戲台一字排開在縣芬路公演，場面超壯觀，重現早期廟口獨特的野台文化。（林子瓏提供／吳建輝彰化傳真）

郭哲榮說，布袋戲公演都是由信眾捐獻，每棚6千元，有的信眾一次就捐獻6棚。（林子瓏提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣芬園鄉縣庄村福德宮信眾，去年慶祝建廟25週年，信眾一共捐獻66棚布袋戲及1棚歌仔戲酬謝土地公，今年再破紀錄，一共來到68棚布袋戲，所有戲台一字排開在縣芬路公演，場面超壯觀，重現早期廟口獨特的野台文化。

福德宮主委郭哲榮說，今年有68棚，綿延超過600公尺，現在布袋戲大公演已經成為福德宮的特色。他也說，要為土地公祝壽應該是在國曆3月2日「頭牙土地公生」，但配合假日讓更多民眾參與，才選在今天。

郭哲榮說，布袋戲公演都是由信眾捐獻，每棚6千元，有的信眾一次就捐獻6棚，要一次號召這麼多布袋習班也不容易，透過許多管道才請到這麼多，現場的布袋戲班來自全台各地。

芬園鄉同安村長林子瓏表示，土地公神威顯赫，是芬園當地重要的信仰中心，能夠一次看到68棚布袋戲一起公演，也算是難得一見，希望土地公能繼續庇佑大家，早日度過疫情，一起發大財。