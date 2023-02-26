台灣機車通勤族的數量眾多，不過同時卻也得忍受風吹日晒雨淋等天氣變化。一位近來從外國返台工作的男子，發文詢問大家能夠接受的最遠機車通勤距離，貼文一出釣出許多機車通勤族分享自己接受的通勤時間。

原PO在Dcard發文表示，自己之前在國外工作，5年來全都住在公司提供的宿舍，出了大門對面就是辦公室；最近他返台後求職順利，但公司和住家差了10公里遠，平時騎車約要30分鐘，讓他開始好奇，「大家可以接受最多騎多遠通勤上班呢？」

對此，許多網友紛紛分享自身看法，「騎車20分鐘…極限了」、「半小時約15公里，我10公里近20分，每天機車來回騎超過15公里真的太遠了，下雨會很煩」、「20分鐘極限了，不然夏天跟下雨真的很崩潰」；不過也有人分析，原PO可能不在台北生活，否則沿路上的紅綠燈一定會增加通勤時間，「我以前10公里要騎50分鐘到1小時，你一定不是台北人」。

另外也有不少人表示，30分鐘是他們可以接受的極限，「不管有沒有塞車，只能接受30分內要到達」、「超過30分鐘就會很厭世」、「我8公里20分，中間會有幾個路段小塞，但是公司大樓底下幾乎都沒車位了，要停遠一點走過去、還要等電梯，大概都打27分的卡，算半小時，我的極限了。我之前上學通勤15公里也是大概25至30分鐘，所以定型了我可接受的時長了」。