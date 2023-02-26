余姓男子為首的8人強盜集團，與林男於2021年底相約到某辦公室販賣34顆泰達幣（欲賣現金950萬元），當場搶走林帶行李廂內裝870萬元現金，由余等8人分贓，余等人被依強盜罪移送，事後林與其他5人達成和解，向余提侵權損害告訴，法院判余依比例賠326萬元，可上訴。

判決指出，余姓男子招攬7人一同加入強盜集團，先由徐姓幣商聯繫林男，佯稱有34萬顆泰達幣要出售，雙方議定以950萬元販售，徐男擔任仲介方，並居間收取每顆泰達幣0.3元之仲介費（共計10萬2000元）。三方約定好案發當天，到某辦公室進行泰達幣交易。

林男當天持裝有870萬元之行李箱進入辦公室準備交易泰達幣時，突有人一手持辣椒水、一手持彈簧刀，大家一擁而上，噴灑攻擊林男，趁機將裝有870萬元現金之行李箱強行取走後，樓下有人開車接應，事後將贓款依比例分配。

警方循線並帶回涉案的余男等人，一審判決余犯結夥3人以上攜帶凶器強盜罪，判處有期徒刑9年6月，其餘共犯則判10年至7年6月不等徒刑，另林男對其為加重強盜侵害原告財產權，導致870萬元之損害，對8人提出民事侵權損害賠償告訴，求償870萬元。

判決書指出，余等8人案發後將贓款依比例分配，均屬共同侵權行為人，應以連帶債務人身分對林男所受損害負賠償責任。因其中5名涉案人，已與林達成和解，每人均分攤為108萬餘元，另外3名未和解的涉案人，林求償326萬餘元，全案可上訴。