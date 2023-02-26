2023年札幌YONEX CUP盃軟式網球錦標賽，男子雙打選手歐子鴻／林偉傑 在小組預賽3戰全勝只失1局晉級，緊接著對戰日本年青小將佐藤搭配岡田，以4比1晉級決賽，面對日本早稻田大學好手水木搭配端山 ，首局就展開拉鋸戰由日本組合拿下第一局接下來1比1板平，最後以林韋傑胯下救球成功 ，4比2奪下冠軍 。並獲得12萬日幣獎金

中華民國軟式網球協會參加今天日本YONEX盃札幌國際軟式網球錦標賽在朱理事長帶隊之下，榮獲男子雙打個人賽冠軍寶座，之前朱理事長在就任之初於2019年帶領林韋𠎀與余凱文也是獲得此獎項冠軍之殊榮，因COVID-19,而停擺三年，今年再度帶著新秀小將歐子鴻搭配老將林韋傑的組合而一舉奪冠後，朱理事長深感欣慰與有榮焉。因為這項賽事是由主辦單位邀請台、日、韓三國的精英選手共男、女分別16組的高水準的比賽，日本國以外參加的選手，主辦單位特別邀請是各該國的第一名選手才能參加，所以是頂尖的好手加上其國內的精英球員分別4組循環預賽後，各分組的第一名出線後，進行單淘汰賽的決賽名次，場場是激戰大意不得且每場採七局賽制的比賽方式更不容許任何的失誤或疏忽。

我國選手的產生乃是依據去（2022）年全國公開組三次排名賽冠軍的為代表選手，本次比賽在經驗豐富的老將林韋傑帶著小將歐子鴻的初試啼聲就一鳴驚人，實在是非常的不簡單。尤其是距離今年的杭州亞運尚有半年左右，期待回國之後針對選手所表現的優缺點方面做好更多的補強訓練，因亞運會的組委會仍未將雙打賽事列入比賽項目中，所以如何在團體賽方面加強雙打比賽的實力來爭取優勢特色的成績以爭取金牌為最終目標。