3位年輕戰將可望在新一季的賽事中創下新紀錄。（Discovery提供）

美國最大型的賽車競速賽事「全美房車賽」（National Association for Stock Car Auto Racing，簡稱NASCAR），自1948年來以獨一無二的娛樂性與戲劇效果大受歡迎。三大系列賽中， NASCAR盃系列賽的開幕戰戴通納500（Daytona 500）常被喻為改裝車界中的超級盃，是每位賽車手亟欲奪標獲勝的里程碑，曾因疫情被迫停賽，今年的賽事可說是暌違數年全員到齊的重磅回歸。在第62屆戴通納500開賽前夕，Discovery頻道近距離貼身直擊分屬兩支車隊的三位優秀選手奧斯汀狄倫（Austin Dillon）、泰勒瑞迪克（Tyler Reddick）及科瑞拉喬（Corey LaJoie）備賽與迎戰的心路歷程。

自15歲投入賽車生涯起，進行各種賽前準備就是奧斯汀狄倫日常生活的一部分。出身賽車世家的他，爺爺是入主名人堂的傳奇賽車手理查邱卓斯（Richard Childress），祖孫倆不僅同樣戰績彪炳，也曾相隔20年在全美房車賽至高榮譽戴通納500中奪冠獲勝。目前狄倫效力於爺爺旗下的理查邱卓斯賽車隊，這支全美房車賽主力車隊，曾贏得數十場勝利與多項盃賽冠軍，可說是車隊的希望與未來。對於每一場比賽來說，車手的意見都非常重要，狄倫對於賽車路線的選擇上有其獨到的見解。他曾與負責車輛所有設定、比賽策略及媒體溝通的維修組長賈斯丁亞歷山大（Justin Alexander）一起奪得2場盃賽冠軍。今年這對黃金組合是否能如願重演當時榮景令人期待。

狄倫的菜鳥新隊友泰勒瑞迪克則是車隊的後起之秀。剛在休賽季晉升為新手爸爸的瑞迪克之所以能躍升至全美房車賽最高等級賽，源自於在無限通系列賽（Xfinity Series）中連續奪冠的傲人成績，而其充滿爆發力且殺氣騰騰的賽車風格，也與強勢的理查邱卓斯賽車隊十分相配。然而新家庭成員的到來，導致狄瑞克初入盃系列賽的準備進度落後。不久的將來，他將與曾攜手獲得無限通系列賽優勝的維修組長藍德伯奈（Randall Burnett）再次合作，與新團隊中的每位成員磨合的同時全力以赴迎接全新挑戰。然而盃賽與系列賽屬於完全不同的境界，面對千頭萬緒的待辦事宜，如願加入這支歷史悠久車隊的新銳賽車手能否在有限的緊迫時間內突破重圍，跑出與雄心勃勃的形象同樣令人驚豔的精采佳績？

科瑞拉喬不同於多數盃系列賽車手，在製作賽車座椅的家族企業還有一份朝九晚五的工作，因此只能在週末參賽。儘管拉喬笑稱自己是全世界唯一會自己焊接戴通納500賽車座椅的賽車手，與狄倫同樣出身自賽車世家的他，父親是曾在無限通系列賽連續奪冠的藍迪拉喬（Randy LaJoie），繼承父親的志業是再自然不過的事，無論是製作賽車座椅或賽車皆然。

充滿魅力的拉喬樂於與支持者互動，而且擁有自己的podcast節目，在賽車迷之間人緣極佳，然而他所隸屬的FAS賽車隊（Go Fas Racing）卻是不起眼的小型車隊，只能靠著不到20人的員工及省吃儉用，與擁有數百位員工和高額預算的大型頂尖車隊競爭，在距離戴通納500開賽3週之前，甚至還沒找到有力的贊助商。在全美房車賽，必須要花錢才能買到速度，因此財務緊繃的小型車隊只能依靠贊助商才能在賽事勉強爭取一席之地，儘管拉喬的比賽名次高於賽車性能，但看在觀眾眼中，卻只能看到他週週墊底的賽績。在爭取到贊助之前，拉喬和團隊只能靠著努力訓練培養默契，一起朝目標前進。

當車隊規模無法提供足夠資源時，有野心與實力的賽車手往往對自己有更多期待。在全美房車賽名人堂入主儀式中，拉喬有幸擔任當年獲選者的引言人，他也趁此機會為未來賽車職涯鋪路，希望能成為曾獲12次冠軍的韓特力車隊（Hendrick Motorsports）老闆瑞克韓特力（Rick Hendrick）青睞。事實上，賽季結束之後，拉喬也將與FAS賽車隊分道揚鑣。

有趣的是，雖然厲害的車手得勝機率較高，但在戴通納500中曾出現過不少黑馬，就算是小型車隊的車手也有望靠著運用限速片和彈弓效應，以細膩的競速技巧贏得勝利。科瑞拉喬和FAS賽車隊能否如願爭取到贊助，以有限資源超常發揮、在賽道上贏得最終勝利？或是奧斯汀狄倫與泰勒瑞迪克所屬的理查邱卓斯車隊運用現有的優勢穩操勝算？

《北美房車賽：戴通納的戰鬥Nascar All In： Battle For Daytona》27日起，每周一晚間10點在Discovery頻道播出。