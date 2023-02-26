2023年大學暨技職校院多元入學博覽會高雄場於25、26日在高雄新光三越左營店展覽，除了各校豐富的校所介紹外，最吸睛的莫過於陸、海、空軍以及憲兵的招募攤位，軍校出動了5隻代表性的充氣人偶，在活動現場蹦蹦跳跳、甚至尬起舞來，讓許多學生被吸引到攤位上諮詢。

今年的博覽會各校都祭出奇招，但最吸睛的還是非軍校莫屬，5位充氣人偶在攤位旁蹦蹦跳跳，甚至上台表演尬舞秀，逗得參展民眾哈哈大笑，也讓民眾視為相當嚴肅的軍校氛圍增添了趣味及溫暖感。

令人訝異的是，因為人偶裡面空間狹小，因此都由女性軍官來操偶，顛覆以往男性軍官為主的觀念；但因人偶太過可愛，有民眾誤以為是單純的充氣玩偶，就盛情難卻的擁抱上去，讓嬌小的女軍官們差點無法抵擋，跌坐在地；所幸操偶的女軍官們依然堅守崗位，努力將現場氣氛帶到最高點。

國防部表示，為期2天的2023大學暨技職學校多元入學博覽會今日圓滿落幕，今年參與大學暨技職學校多元入學博覽會的青年學子，在與來自各軍事校院的學生交流下，聽取軍校學生分享就讀軍校的經驗，不僅深入了解各校特色，也消除對從軍的疑慮，進一步篤定報效國家的決心，更在金榜題名許願區，寫下深深的期許。