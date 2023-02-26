Bottega Veneta於米蘭時裝周舉辦2023秋冬系列大秀邀請BTS隊長RM，大秀外圍吸引大票粉絲圍觀，秀前接受媒體採訪時RM表示「這是出道以來第一個時尚秀，既緊張又期待，而且也很久沒有跟大家見面，希望大家多多關注我和Bottega Veneta。」甚至在接受採訪時一度緊張口誤道「我現在在美國。」難得讓粉絲們看到，征戰全世界各大演場會的BTS也有緊張的時候;除秀上嘉賓外，本季秀場上則有超模維多利亞·伽里蒂（Vittoria Ceretti）、孫菲菲以及劉雯亮相，而劉雯為本季大秀閉場的關鍵字，也一度躍上微博熱搜前十，為品牌帶來不少流量。
Bottega Veneta 2023秋冬系列為品牌義大利系列的最終章，品牌創意總監Matthieu Blazy表示這場大秀如同一場於義大利舉行的遊行，在街道上會遇到各式各樣的驚喜與邂逅，因此有別於一般時裝秀服裝以同一主題貫穿的慣例，此次品牌反而是將每套造型為其設置適合穿著的角色、場合，量身為參與這場遊行的夢遊者、流浪漢、牧師甚至是海妖等角色打造81款造型。
這場遊行由早晨出發，故首造型是以白色連衣裙搭配睡襪、法蘭絨睡衣等開啟序幕，並以其上任第一季大秀中出現的皮革背心、皮革牛紫褲劃上句點，愛炫技的Matthieu Blazy在看似樸實無華的首兩個造型中，隱藏品牌的精緻工藝，如睡襪其實是皮革打造的針織皮鞋、法蘭絨睡衣則是以納帕皮革製成，對品牌工藝引以為傲的他，可不甘於只秀出這兩技術，本季為追求輕盈的面料，品牌將皮革削掉一體織成流蘇大衣，自然顯現的流動線條，則是品牌近年追求的「流動中的極致工藝 」。
在配件方面，本季將編織材質運用於手套、靴子之上，上一季推出的「雙包流」背法則沿用至本季;另外在秀場上也可看見外形神似貝殼、雞蛋的新包款現身，外型十分可愛顯眼;而品牌近期主打的Sardine 包款 ，則將原本的黃銅提把換成的半透明的材質，使視覺上看起來更加輕盈。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。