劉雯為Bottega Veneta閉場的關鍵字，躍升微博前十熱搜。（CFP）

有「老佛爺最後一任繆思」稱號的超模維多利亞·伽里蒂（Vittoria Ceretti）本季為Bottega Veneta走秀。（CFP）

Bottega Veneta於米蘭時裝周舉辦2023秋冬系列大秀邀請BTS隊長RM，大秀外圍吸引大票粉絲圍觀，秀前接受媒體採訪時RM表示「這是出道以來第一個時尚秀，既緊張又期待，而且也很久沒有跟大家見面，希望大家多多關注我和Bottega Veneta。」甚至在接受採訪時一度緊張口誤道「我現在在美國。」難得讓粉絲們看到，征戰全世界各大演場會的BTS也有緊張的時候;除秀上嘉賓外，本季秀場上則有超模維多利亞·伽里蒂（Vittoria Ceretti）、孫菲菲以及劉雯亮相，而劉雯為本季大秀閉場的關鍵字，也一度躍上微博熱搜前十，為品牌帶來不少流量。

Bottega Veneta創意總監Matthieu Blazy 謝幕。（路透）

本季品牌幫每套造型添加適合穿著的角色、場合，這套造型看起來像牧師。（路透）

甜美的花朵刺繡連衣裙，讓人聯想到50年代電影中女星的睡衣，其圖樣靈感汲取自波提切利作品《春》之中的大地女神與花神 。（路透）

Bottega Veneta 2023秋冬系列為品牌義大利系列的最終章，品牌創意總監Matthieu Blazy表示這場大秀如同一場於義大利舉行的遊行，在街道上會遇到各式各樣的驚喜與邂逅，因此有別於一般時裝秀服裝以同一主題貫穿的慣例，此次品牌反而是將每套造型為其設置適合穿著的角色、場合，量身為參與這場遊行的夢遊者、流浪漢、牧師甚至是海妖等角色打造81款造型。

Bottega Veneta 2023秋冬系列為「義大利三部曲」的最終章。（路透）

愛炫技的Matthieu Blazy 本季將絨毛緹花與 Intreccio ，化為羽毛、鱗片。（路透）

這場遊行由早晨出發，故首造型是以白色連衣裙搭配睡襪、法蘭絨睡衣等開啟序幕，並以其上任第一季大秀中出現的皮革背心、皮革牛紫褲劃上句點，愛炫技的Matthieu Blazy在看似樸實無華的首兩個造型中，隱藏品牌的精緻工藝，如睡襪其實是皮革打造的針織皮鞋、法蘭絨睡衣則是以納帕皮革製成，對品牌工藝引以為傲的他，可不甘於只秀出這兩技術，本季為追求輕盈的面料，品牌將皮革削掉一體織成流蘇大衣，自然顯現的流動線條，則是品牌近年追求的「流動中的極致工藝 」。

外形酷似貝殼的包款首度亮相。（路透）

雙包流的提法仍在本季大秀中重現。（路透）

如同雞蛋紋理的編織包，外形小巧可愛。（路透）

在配件方面，本季將編織材質運用於手套、靴子之上，上一季推出的「雙包流」背法則沿用至本季;另外在秀場上也可看見外形神似貝殼、雞蛋的新包款現身，外型十分可愛顯眼;而品牌近期主打的Sardine 包款 ，則將原本的黃銅提把換成的半透明的材質，使視覺上看起來更加輕盈。

本季持續追求「流動中的極致工藝 」。（路透）