南投縣立委補選選戰倒數，民進黨採分進合擊策略，競選集集鎮長落敗的陳昭煜率隊拜票，竹山鎮長陳東睦與嘉義縣長翁章梁合體掃街，黨主席賴清德則帶著立委補選候選人蔡培慧，橫掃名間鄉北天宮、水里鄉永豐宮及集集鎮長安寺3鄉鎮宮廟，晚間又回防竹山鎮，與行政院長陳建仁合體舉行造勢晚會。
陳建仁說，蔡培慧放棄不分區立委，歷經選第1選區立委、南投縣長落敗，仍堅持留在南投，要帶南投改變，過去嘉義和南投都是農業大縣，不過嘉義的工業區已經動工、科學園區通過環評，即將躍升農工大縣，需要蔡培慧帶南投躍升成農工大縣。
賴清德稱讚竹山是南投第一城、台灣的前山，有濁水溪、清水溪，是很棒的地方。痛斥競爭對手林明溱選縣長時，曾允諾要在竹山鎮建竹藝園區，8年過去了，毫無蹤影，甚至要把全縣垃圾運到竹山，還揚言要竹山自己處理垃圾，用拒絕垃圾的態度，拒絕他再當立委。
賴清德說，30年來支持應該夠了，林明溱做過鎮長、立委、縣長，應該夠了吧！應該換人做做看。南投的問題那麼多，讓他難以置信，都是超過20年以上的問題，直到蔡培慧當中辦執行長，才一件件解決，雖然蔡培慧選立委、選縣長落敗，不過她要為南投奮鬥的決心從未改變，請南投鄉親力挺蔡培慧，讓她為南投爭一口氣。
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