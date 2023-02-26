民進黨主席賴清德帶著立委補選候選人蔡培慧至集集鎮長安寺參香祈福，要大家給蔡培慧機會。（楊靜茹攝）

賴清德與蔡培慧等人至名間鄉北天宮參拜並拉票，讓蔡培慧當選來解決各地問題。（蔡培慧競辦提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣立委補選選戰倒數，民進黨採分進合擊策略，競選集集鎮長落敗的陳昭煜率隊拜票，竹山鎮長陳東睦與嘉義縣長翁章梁合體掃街，黨主席賴清德則帶著立委補選候選人蔡培慧，橫掃名間鄉北天宮、水里鄉永豐宮及集集鎮長安寺3鄉鎮宮廟，晚間又回防竹山鎮，與行政院長陳建仁合體舉行造勢晚會。

陳建仁說，蔡培慧放棄不分區立委，歷經選第1選區立委、南投縣長落敗，仍堅持留在南投，要帶南投改變，過去嘉義和南投都是農業大縣，不過嘉義的工業區已經動工、科學園區通過環評，即將躍升農工大縣，需要蔡培慧帶南投躍升成農工大縣。

賴清德稱讚竹山是南投第一城、台灣的前山，有濁水溪、清水溪，是很棒的地方。痛斥競爭對手林明溱選縣長時，曾允諾要在竹山鎮建竹藝園區，8年過去了，毫無蹤影，甚至要把全縣垃圾運到竹山，還揚言要竹山自己處理垃圾，用拒絕垃圾的態度，拒絕他再當立委。

賴清德說，30年來支持應該夠了，林明溱做過鎮長、立委、縣長，應該夠了吧！應該換人做做看。南投的問題那麼多，讓他難以置信，都是超過20年以上的問題，直到蔡培慧當中辦執行長，才一件件解決，雖然蔡培慧選立委、選縣長落敗，不過她要為南投奮鬥的決心從未改變，請南投鄉親力挺蔡培慧，讓她為南投爭一口氣。