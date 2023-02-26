一名網友稱日前在與妻子嘿咻時，妻子突然接起小姨子的電話還開擴音，他聽到聲音後突然性致大開、異常興奮，掛電話後坦承曾對小姨子有幻想，而妻子反應跌破眾人眼鏡，竟同意他與妹妹發生關係，稱「至少不是外面的野女人」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他日前在與妻子嘿咻時，小姨子突然致電過來，妻子接起電話後讓他完全不敢動，後來妻子開啟擴音，他聽到對方聲音後突然變得很有反應，妻子也發出一些呻吟聲，掛電話後他坦承曾經對小姨子有性幻想，妻子也說早就發現他看對方的眼神奇怪。

原PO說後來妻子要他自己想著小姨子DIY手淫，妻子還說如果真的要與對方發生關係她不會反對「至少不是外面的野女人」，還說妹妹34歲小姑獨處、不結婚不交男友，好像還是處女，稱不怕原PO會欺負自己的妹妹，因此很放心；文章曝光引起網友討論。

其他網友留言「到時候性侵小姨子+老婆離婚訴訟，人財兩失」、「哇嗚！那還真是特殊的經驗呢」、「真實的姊妹丼嗎？如果是真的話，那真的是太性福了」、「別亂來，怎麼死的都不知道」、「女人心海底針，如果真的發生搞不好會家庭革命」；不過仍有不少人質疑文章真實性。