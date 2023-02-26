俄烏戰爭屆滿一年，俄羅斯的坦克、裝甲車損失慘重，只能將庫存的老舊裝甲車派上戰場，被稱為「退化」或是「返祖」。新的照片顯示，俄羅斯動用了1950年代服役的BTR-50裝甲車運往烏克蘭。

防衛部落格(Defense Blog) 報導， BTR-50裝甲車是蘇聯在二戰結束後，以PT-76輕型坦克底盤為基礎，增加車內容量的運兵車，它的基礎武裝是7.62或12.7公釐機槍，全重14.5噸，最大車速40公里/小時，可搭載12至20名士兵。於1952年研製，1954服役，之後外銷給許多第三世界國家，參與的主要實戰就是歷次的以阿戰爭。

BTR-50 were spotted in the occupied territory of #Ukraine.



BTR-50P is an armored personnel carrier based on the PT-76 light floating tank chassis. It has a high capacity - 20 paratroopers. pic.twitter.com/QRu12lxZuw — Cloooud🇺🇦 (@GloOouD) February 23, 2023

BTR-70由冷軋勻質鋼板與焊接方式組裝，前方鋼裝甲13公釐厚，側面和頂部10公釐厚。面對輕武器火力和小型砲彈碎片具有不錯的防禦力，但它無法保護它免受大型砲彈碎片和50口徑重機槍的破壞，更別說反裝甲火箭彈了，以現代眼光來看，它的防禦力已經落伍。

據烏克蘭方面的統計，已摧毀俄羅斯裝甲車6615輛，摧毀俄羅斯主戰坦克3381輛，雖然俄羅斯不承認如此巨量的損失，但是他們確實持續將庫存的裝備送上前線，除BTR-70 ，還看到T-62坦克與S-60高射砲。

軍事專家認為，俄羅斯可能陷入「路徑依賴」的迷思，也就是俄軍認為在過去的戰爭，是以不顧犠牲的方式擊敗對手，這使得他們拙於戰術應變。但是俄羅斯軍隊持續遭到烏克蘭軍方和當地民眾的激烈抵抗，他們現在該想的是如何從戰爭中脫身。