許光漢（右起）、林柏宏、炎亞綸殺青後首合體。（陳俊吉攝）

今年最快破億的台片《關於我和鬼變成家人的那件事》該片上映9天即破億，打平《當男人戀愛時》破億速度，也是程偉豪歷來執導作品最快進入「億級俱樂部」的長片，上映至今票房已達新台幣1.68億，更有望在228連假結束後突破2億，今（26日）在台北信義區戶外廣場盛大舉辦「＃有你們真好 同樂會」，監製吳明憲、金百倫、導演程偉豪率演員許光漢、林柏宏、王淨、馬念先、王滿嬌、庹宗華、炎亞綸出席，吸引滿場粉絲搶看，2、3樓的空橋也站滿人。

演員們今天也一起翻轉手舉牌揭曉截至連假前的最新票房數字168888888，也希望票房繼續「一路發發發」，曾參與影史最高票房台灣電影《海角七號》的馬念先被拱心得時笑回：「希望超越《海角七號》票房，事隔有點久，快忘記票房衝上第一的感受了，我們就先5.7億吧。」問及電影有望破2億，準備如何回饋粉絲支持，導演程偉豪還需要時間思考，大家拱炎亞綸幫忙出主意，他開玩笑說：「2億真的是不容易，我先露一個頭，2億就二頭肌好了，那3億交給柏宏露三頭肌。」許光漢搞笑附和：「那我露下面的頭，腳趾頭。」

片中愛恨交纏的許光漢、林柏宏、炎亞綸今天也殺青後首合體，3人手勾手象徵大和解，林柏宏夾在中間被主持人Lulu笑說：「左右為男。」炎亞綸飾演林柏宏的渣男前任，他坦言要講出各種傷害對方的台詞最困難，表示：「我其實是個心很軟的人，看到柏宏的角色因為我而哭的時候，我也非常心疼，但要演渣男就必須這樣。」林柏宏則說：「感謝亞綸講得很夠力，讓我更容易進入角色狀態，真的蠻難過的。」

而貴為新一代男神的許光漢，擁有超強票房號召力，不只《鬼家人》，前一部主演《想見你》電影版全台票房也逾1.1億，讓他海內外邀約不斷，近日雖頻當空中飛人，但也相當配合片商跑宣傳，從去年年底一路忙到現在，平均每天只睡5小時，今天一早從米蘭時裝周抵台後，更發現自己得了腸胃炎，脖子後方還有刮痧的痕跡，雖面露疲態，他仍敬業地出席同樂會與粉絲互動，不過晚間的映後活動還是因身體不適決定缺席，他也親自發文並錄製影片向觀眾們致歉。