屏東縣消防局26日上午11時接獲民眾報案指出，恆春鎮水泉十八公墓附近雜草火警，隨即出動恆春分隊及墾丁分隊前往搶救，38歲蕭姓消防員正準備勘查現場時，意外遭車輛壓傷，傷勢嚴重被緊急送醫急救，一度沒有生命跡象，所幸搶救後已恢復心跳。

消防局表示，恆春落山風甚大，造成火勢擴大延燒數處，總計各式人車共出動5車、10人，搶救過程中，支援公墓火警的蕭男下午2時40分，又前往另一處火點，抵達停車並拉起手剎車後，下車查看火勢並準備置放輪檔。

瞬間小型水箱車突然向前滑動，當時他站在車輛右前方，來不及反應，即被車輛壓在右前輪下方，現場其他消防員發現，隨即將車輛後退救出，並由現場民眾開休旅車協助送往恆春旅遊醫院。

醫師發現，主要傷勢為臟器受損，另有氣胸及血胸、肋骨及手部骨折，於下午5時原將轉送高雄長庚醫院救治，但送醫途中生命徵象轉變，一度沒有心跳，緊急就近先行送枋寮醫院急救，直至傍晚6時10分已恢復心跳。