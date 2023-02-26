女星Apple（黃暐婷）和雙胞胎妹妹瑤瑤（黃喬歆）都是從節目《我愛黑澀會》出道的美眉，出眾外貌和風趣談吐讓兩人都成為各大綜藝節目常客。近日Apple深夜到急診室，並發布限時動態疑惑為什麼急診室病床不能躺，被許多網友罵爆，護理師也砲轟：「醫院不是飯店！」

Apple昨（25）日在Instagram限時動態曬出急診室空病床的照片，並寫下：「病床不就是給有需要的病患用的嗎？凌晨5點多～一堆空的病床卻不能躺……規矩是死的，如果不懂得變通就顯得很沒人情味……怎麼覺得裡面比室外的空氣還要冷……」，而Apple的牙醫男友在限時動態透露自己燒到39度，快篩陰性，但是上吐下瀉、畏寒、四肢無力，昨天昏睡一整天，今天才終於退燒，顯然Apple是陪男友去急診室看病。

Apple對於急診室有空床卻不能躺，直言「沒人情味」。（圖／翻攝自 appleweiting Instagram）

Apple的牙醫男友趙國翔透露自己發燒到39度，且四肢無力。（圖／翻攝自趙國翔facebook）

Apple事後發文，寫下：「228連假第二天」，沒有為自己解釋，不少網友誤以為她發文是為了自己需求，護理師兼作家謝佳真指出看到名人「空床不能躺的發言」，醫護人員的心比外面的空氣還冷，她解釋每間醫院都要做感染控制，而且醫院不是飯店，「不是任何人進去休息一下再 check out 就好」，且坦言「台灣的護病比是世界第一，缺護理人力是台灣的常態，一個公眾人物卻有如此發言實在令人心寒，但是護理人才流失的狀況下國家卻是增辦護理師專技高考，而非檢討為何舊有的護理師不願執業，令人嗤之以鼻」。