一名人妻上月在南港某餐廳用餐時遭丈夫用綠咖哩麵砸臉，嘴角當場爆血甚至傷到2歲女兒，一名好友後來在網路上替她找目擊者，友人說因現場監視畫面太模糊，店家也不願出面作證，目前已經在打監護權官司，希望有更多證據證實丈夫的不理智行為。

當事人的友人在臉書「爆怨公社」發文，該名人妻1月17日在北市南港某餐廳與丈夫和2歲女兒用餐，丈夫一怒把綠咖哩麵砸在妻子臉上，砸到臉上和孩子，該人妻當下嘴角受傷流血，原PO表示目前已經在進行監護權官司，而店家提供的監視器畫面太模糊，希望當天目擊證人能出面幫忙。

原PO曝光該人妻的受傷照片，稱因為店家不讓員工出面作證，所以只能PO文尋求目擊民眾，稱該人妻2次在家中遭家暴都已驗傷通報，但因為沒有畫面，擔心沒有足夠證據能證實丈夫經常公然羞辱，發文稱「懇請當時有在場看到的民眾或員工，能出來幫忙作證，讓妻子能離開家暴的丈夫」。

其他網友留言「先提告傷害，如果要證人，在請法院傳喚店員當證人就好」、「聲請保護令沒有用+1，但是還是要報警，不想報警大家都愛莫能助」、「報警就是一種證據，為了小孩，希望母親頭腦可以清醒一些」、「去驗傷，報警可以申請離婚，兩年不要在忍了」。