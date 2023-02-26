央行總裁楊金龍3月1日將赴立法院進行業務報告，根據中央銀行的書面報告指出，今年經濟展望略轉樂觀，但全球經濟仍面臨4大風險，另俄烏戰爭延續、陸疫後復甦，都可能推升大宗商品價格，還是有引發通膨的可能。

根據央行送至立法院的書面報告，央行指出，自去年10月以來，全球經濟逐步放緩，自2023年初開始，因預期中國大陸重啟經濟、美國經濟軟著陸機率上升、歐元區能源危機紓緩，全球經濟展望略轉樂觀。

但報告指出，全球經濟仍有風險，第一，美、歐勞動市場緊俏及供應鏈回流，恐使通膨再升溫；第二，美歐央行若因通膨降溫不如預期進而緊縮，恐擴大經濟成長減緩幅度。第三，中國大陸經濟下行風險仍存，恐影響全球經濟復甦；第四，氣候變遷加劇大宗商品供應不確定性，地緣政治風險也升溫。

央行提到，美國與歐洲勞動市場持續緊俏，可能引發薪資物價上升，加上俄烏戰爭持續、大陸疫後復甦，都可能推升大宗商品價格，再誘發全球通膨上揚。

此外，氣候變遷造成全球天災頻傳，導致能源及糧食等供應不確定性升高，且歐洲未來冬季還是有可能面臨能源短缺，均影響全球經濟及通膨情勢；央行最後也提醒，全球經濟不確定性仍高，必須密切關注。

物價方面，央行認為我國物價漲幅相對溫和，主因積極採供給面措施因應能源和食物價格波動，降低其外溢效果，對整體物價穩定有很大的幫助。

央行強調，央行採漸進式的緊縮性貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定。

央行進一步提到，1 月 CPI 和核心 CPI 年增率分別升為 3.04％、2.98％，主因農曆春節較去年提前，使採購需求和部分服務費循例加價時程提前所致，但就全年來看，全球供應鏈瓶頸紓解，國際貨運費率走低，加上市場預期原油等原物料價格低於去年，今年我國 CPI 年增率可望降至約 2％，國內外主要機構預測值介於 1.40％ 至 2.60％，平均值為 1.94％。