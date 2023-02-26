T1差點打起來 金恩上籃遭魔獸「巴頭」 場上爆推擠衝突（影片時間01:54:36開始）

T1職籃聯盟桃園雲豹和台啤英熊，上週日才爆發史上最嚴重肢體衝突，沒想到今天中信與雲豹之戰，兩隊洋將金恩和霍華德在第3節又互相推擠，且互噴垃圾話，幸好衝突沒擴大。

這場比賽雲豹球員因有5人遭到禁賽，全場僅有8名可用之兵，其中包括3名洋將艾夫伯、霍華德、戴維斯。

第3節進行2分20秒，中信金恩帶球上籃，雲豹霍華德從後面試圖封蓋，卻一巴掌打到金恩頭上，2人爆發推擠衝突，幸好雙方球員都有節制，加上裁判很快介入隔開，沒有再讓衝突擴大，最後金恩、霍華德各吹判一次違反運動精神犯規收場。

由於時機敏感，霍華德僅淡淡的說：「沒什麼好說的，這就是籃球比賽的一部分。」

金恩則解釋說：「自己生涯面對過很多NBA等級的球員，所以這種場面也看過很多，我平常在場上是不會跟對方球員說太多話的人，也不太會跟裁判抱怨，我認為球場上只要不讓對方受傷，肢體碰撞是很平常的。」

金恩也笑說：「不過今天那個場面，我不覺得是個衝突，就是一般狀況而已，我確實對著霍華德噴了很多垃圾話，他也對我講了很多垃圾話，但並沒有人真的動怒。」（編輯：陳仁華）1120226