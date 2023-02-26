美國海軍太平洋艦隊宣布洛杉磯級核動力快攻潛艇「春田號」（USS Springfield，SSN-761）停靠韓國釜山海軍作戰基地，美軍甚至在社群平台公布相關照片，嚇阻北韓意味濃厚。與此同時，北韓領導人金正恩卻顯安然自若，攜愛女金朱愛出席平壤一場建設項目動土儀式；這已是金朱愛第7次公開亮相。

金朱愛去年首次亮相至今7次公開露面，其中僅2次為非軍事活動，令外界猜想朝鮮當局正為培養接班人做準備。北韓官媒朝中社26日報導，金正恩25日偕金朱愛出席首都平壤新城區建設項目開工儀式，兩人與官員一同拿起鐵鍬鏟土，金正恩並親自按下爆破鈕。據報導，金正恩向參與建設項目的青年勞動者發表演說，指創造奇蹟的時刻已經到來。金正恩說，這不僅是個建築工程，還展示出革命性質的政治鬥爭；他並授予項目指揮人員「白頭山英雄青年突擊隊」旗幟。

日本放送協會（NHK）報導，新城區這項建築計畫動員逾10萬名年輕人，將為平壤4000多戶人家打造高樓層住宅。報導指出，金正恩偕金朱愛出席動土儀式，似有意強調他對下一代經濟發展的期許。北韓官方電視台播報相關新聞時，甚至將金朱愛稱為「金總書記最愛的人」。

諷刺的是，金正恩作為慈父與親民領導人的形象似與在地緣政治上咄咄逼人的姿態大相徑庭。美韓日前才舉行「嚇阻戰略委員會桌上演習」（Deterrence Strategy Committee Tabletop Exercise）回應北韓核武威脅，如今又高調宣布春田號停靠釜山軍港。據了解，該潛艇最大可攜帶數十枚射程高達3100公里的戰斧巡弋飛彈。

太平洋艦隊表示，春田號是部署關島的洛杉磯級核子潛艇之一，在第7艦隊作戰區域定期執行任務，支持美國國家安全。韓國媒體分析，美軍的核子潛艇除演練外，通常不會對外公布具體位置。這次罕見透過社群平台公布消息，除了有重申對首爾當局「延伸嚇阻」保證的用意外，恫嚇北韓的意味也十分濃厚。

根據美軍資料，目前關島基地共有5艘洛杉磯級核子潛艇，除春田號外，還有安納波利斯號（USS Annapolis）、阿什維爾號（USS Asheville）、基威斯特號（USS Key West）和傑佛遜市號（USS Jefferson City）。