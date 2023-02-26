漁業署今（26）日發布新聞稿，已接獲模里西斯當局證實，於模國海域尋獲我國高雄籍「聯昇發」漁船（CT4-2896）之翻覆船體，惟現場並未發現船員蹤跡，漁業署持續協調模國當局及附近海域作業之我國籍船隻協尋失蹤船員。

漁業署說明，2月23日獲報「聯昇發」漁船失聯，即洽我國相關單位尋求該海域鄰近國家協助搜救，並協調附近海域作業友船就近搜尋；25日晚間接獲我國籍「安OO號」漁船回報，於失事海域附近尋獲一疑似「聯」船之翻覆船體，漁業署即洽國家搜救中心尋求模里西斯協助；模國航運單位於本日回復，模國公務船於本日當地時間上午6時許，抵達前述翻覆船體位置，經潛水人員水下目視判斷，證實確為「聯」船，另除漁艙及機房無法進入，其餘空間均未發現人員，且未尋獲救生艇。

漁業署強調，目前雖證實「聯」船於模國海域翻覆，惟現場並未發現「聯」船16名船員蹤跡，將持續請國家搜救指揮中心及外交部協洽模里西斯以及附近海域作業之我國籍漁船協助搜尋失蹤船員。