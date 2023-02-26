美國總統拜登日前被傳有「毀滅台灣計畫」，引發熱議。YouTube頻道《Bit King比特王出任務》今天(26日)針對「你覺得美國有毀台計畫嗎？（又稱豪豬、刺蝟策略）」進行網路民調，高達85%的網友認為，「有，不就早在執行了？」

YouTube頻道《Bit King比特王出任務》今(26日)針對「你覺得美國有毀台計畫嗎？（又稱豪豬、刺蝟策略）」進行網路民調，截至26日晚上8點10分，已有1.9萬名網友參與。結果，85%的網友表示「有，不就早在執行了？」，8%的網友表示「第一次聽到這東西」，4%的網友表示「沒有，美國怎麼會對台灣不好？」，3%的網友表示，聽過，但不清楚這內容。

網友紛紛表示，「再讓民進黨執政，台灣真的就完蛋了」、「真相可能比我們想像嚴重的多」、「越南、阿富汗、伊拉克、烏克蘭不就是被美國玩完的」、「連護國神山都在你眼皮底下搬走了，還說沒毀台計畫的人真有夠近視了」。

也有網友認為，「烏克蘭不就是很好的例子」、「賣萊牛、賣武器、 搬台積電到美國...」、「現在是執行窮台計畫⋯」。