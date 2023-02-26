南投補選倒數一週，國民黨質疑民進黨候選人蔡培慧「過去反萊劑，現在挺萊豬」聽從黨意，蔡培慧陣營重申萊劑「日常食用量並不會對人體造成傷害」。國民黨發言人林家興認為，蔡培慧與民進黨連辯解都懶，赤裸裸擺出就是要南投人吃萊豬的蠻橫嘴臉、棄守南投鄉親食安健康；副發言人呂謦煒質疑，聽從黨意的蔡培慧宛如蔡英文的傀儡，不正視民意，不在乎民眾的生命健康，像這樣的人如何有資格來參選民意代表？

呂謦煒指出，蔡培慧陣營聲稱如今萊劑已有國際標準，但就算照民進黨將CODEX在2012年公布的準則視為「國際標準」的邏輯，事實上蔡培慧即使是2016年5月剛擔任民進黨不分區立委時，都還指出「零檢出不是困難的問題，而是要照顧到一般人的食安，她反對含有瘦肉精美豬進口」，蔡培慧當時對人民的健康如此重視，現在卻只會照搬民進黨的官方說法而失去堅持。請問蔡培慧，究竟是妳的信仰變了，還是妳的利益變了？

呂謦煒抨擊，2021年12月的「反萊豬公投」中，有84903名南投縣民投下同意票，佔比近五成五，以蔡培慧目前參選的南投立委第二選區來說，同意反萊豬為43161票，佔比約五成四，多於挺萊豬的3.7萬票。南投第二選區的多數民意是反萊豬，蔡培慧拿國際標準為萊豬護航、認為萊劑日常食用不會對人體造成傷害，是赤裸裸的否定民意、霸凌民意！

呂謦煒強調，蔡培慧自2016年以來受到蔡英文的庇蔭，擔任四年民進黨籍不分區立委、並由民進黨指派空降南投三次、更曾擔任民進黨指派的行政院中辦執行長，是民進黨重點栽培的人。

呂謦煒痛批，蔡英文一意孤行開放萊豬，蔡培慧不敢抨擊蔡英文的立場，也不敢違抗民進黨的意志，不僅堅持不了自己從事農運時的信仰，更「為了黨意犧牲民意」，彷彿成為蔡英文和民進黨的傀儡。南投需要這種黨意立委、傀儡立委嗎？相信南投選民一定會把這種為了一己私利、犧牲人民健康的傲慢候選人三振出局。