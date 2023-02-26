一名網友稱公司男廁的小便斗上最近出現大量陰毛，他為此張貼標語寫「注意陰毛怪出沒」，沒想到隔天卻出現更多毛，連他座位上的筆也被貼上毛，後來他懷疑一名同事，但該同事請假後毛仍然出現，讓他崩潰發文「公司廁所出現陰毛怪客」。

一名網友在Dcard發文，公司男廁小便斗的清洗感應器上常被放上「大量陰毛」長約5至7公分，沒有修剪痕跡，懷疑是公司同事所為，因此在男廁張貼「注意陰毛怪出沒」紙張，沒想到隔天陰毛量多出一倍，紙上也被貼上陰毛，原PO甚至發現他的筆上被黏陰毛，對方已知道他的張貼者。

一名網友稱公司男廁的小便斗上最近出現大量陰毛，他為此張貼標語寫「注意陰毛怪出沒」，隔天卻出現更多毛，連他座位的筆也被貼上毛。（翻攝自Dcard）

原PO後來有發現疑似做此事的同事，因為只有該名同事有看到他製作標語的過程，且有其他同事發現該同事進入廁所後，原本乾淨的小便斗就多出毛髮，但後來該同事請假，廁所仍出現毛髮，且長度粗細與原本的不同，讓他不禁懷疑是多人犯案，崩潰發文「公司廁所出現陰毛怪客」。

其他網友留言「每根毛毛都長得不一樣，可能只有單人犯案啦，但好好笑」、「他的陰毛怎麼感覺都用不完」、「下次脫褲子，看誰毛沒有了」、「該不會他為了創造不在場證明，完美的在請假日四下無人的時機把陰毛放進去」、「好奇他怎麼生產的，ㄘㄨㄚˋ陰毛很痛欸」。