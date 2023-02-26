中共軍方機構的研究人員建議，要在近地軌道上建立中國版的龐大衛星網絡，壓制馬斯克（Elon Musk）所建造的星鏈（Starlink）衛星網絡，並藉此對星鏈衛星進行近距離監控，甚至對其進行雷射襲擊與網路攻擊。

《美國之音》報導說，隸屬中共解放軍的航天工程大學研究人員在一篇新論文中提出了這一建議。香港《南華早報》最早報導此一消息，該論文發表在中國今年2月出版的《指揮控制與仿真》期刊上。

報導說，中國建立的衛星星座（constellation）要搭載「太空目標監視載荷」，對星鏈衛星進行長期近距離監視，同時可以採取搭載航天偵察載荷的方式獲得與星鏈星座對等的偵察能力。但是，目前還沒有證據表明星鏈項目的衛星搭載了偵察裝置。

星鏈衛星星座目前由約3000顆衛星組成，馬斯克太空探索技術公司（SpaceX）計劃未來陸續再發射數萬顆衛星，預計星鏈的總衛星數量可達4萬顆。星鏈衛星在距離地面約550公里高的近地軌道運行，中國研究人員認為，星鏈計劃是在地球低軌「跑馬圈地」，搶佔軌道資源和頻率資源，而作為回應，中國應該在星鏈星座尚未部署的軌道部署中國的巨型星座，在其他軌道高度取得先機和優勢，對星鏈星座形成「壓制」。

中國研究人員建議，中國應該研發出針對星鏈的「軟殺傷」的應對辦法，可以通過雷射、高功率微波等方式對星鏈衛星可能搭載的偵察載荷進行損傷。由於星鏈衛星具有「星間互聯」和提供網路通信服務的特點，研究人員建議對星鏈衛星採取網路入侵和網路控制等干擾手段，令星鏈網路癱瘓。

報導說，中國已經採取行動來建立自己的衛星「巨型星座」。2020年，中國星網公司向國際電信聯盟提交了代號為「GW」（「國網」的拼音縮寫）的星座計劃申請，該計劃至少包括12992顆衛星。預計2023到2030年中國年均衛星發射量超過180顆，2033到2035年年均發射量為3000顆以上。

報導表示，SpaceX公司未直接回應中國研究人員對其星鏈衛星的攻擊計劃，但該公司正在與美國國防部門合作，將相關的衛星技術應用在軍事用途。去年12月SpaceX宣佈「星盾」（Starshield）太空技術項目，服務對象是包括軍方在內的政府客戶。星盾官方網站說，將利用星鏈技術和發射能力支持國家安全的工作，初步合作項目包括地球影像觀測、通訊和託管載負（hosted payloads）服務。而託管載負意味著美國軍方可以通過星盾的衛星平台部署多種儀器。SpaceX公司表示，星盾具備更高的加密能力，可以託管保密級別的設備和安全地處理數據，滿足政府最嚴格的要求。